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Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, hiçbir partiye kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmediklerini belirterek, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Erbakan, Milli Görüş'ün başka partiye kazandırmak için seçime girmeyeceğini kaydetti.

Fatih Erbakan'dan hükümete 3 şart! 'Eğer bunları yaparsanız İstanbul adayımızı çekmeye hazırız'

"YAŞANABİLİR TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KURALIM"

Erbakan, "Yeniden Refah, neden İstanbul'da CHP'ye kazandırıyor? Biz bunlara defalarca anlattık. Milli Görüş olarak milletin derdine derman olalım, maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirelim, belediyelerde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatalım, milletin kurtuluşuna vesile olalım. Yaşanabilir Türkiye'yi yeniden, adil bir dünyayı kuralım. Heykelci, rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaralım, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye'yi yeniden ahlaklı belediyecilikle tanıştıralım diye seçimlere giriyoruz. Kimseye kazandıralım veya kaybettirelim diye girmez." dedi.

"SİZE GÖRE DEM PARTİ, AK PARTİ'YE KAZANDIRMAK İÇİN SEÇİMLERE GİRİYOR"

"Sizin bu mantığınızla gidecek olursak; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçimlere giriyor." diyen Erbakan, "Böyle mantık olur mu Allah aşkına? Siz diyorsunuz ki Yeniden Refah CHP'ye kazandırır. Bu mantıkla giderseniz Kandil'le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. İYİ Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Bu mantıkla giderseniz o zaman sadece iki parti seçime girsin, diğer partiler girmesin. Anket yapılsın, en yüksek oy alan iki parti girsin. Çünkü diğer partilerin hepsi ya birine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime giriyor. Böyle seçim mi olur? Böyle demokrasi, böyle sistem mi olur?" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan hükümete 3 şart! 'Eğer bunları yaparsanız İstanbul adayımızı çekmeye hazırız'

İSTANBUL ADAYINI ÇEKMEK İÇİN HÜKÜMETE 3 ŞART SUNDU

İstanbul adayını çekmek için AK Parti'ye şart sunan Erbakan, "Bütün bunlara rağmen Hatay'dan sesleniyoruz. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım, size hodri meydan. Şimdi bu adımları atın, hiçbir beklentimiz olmadan adayımızı çekmeye hazırız ama maalesef böyle bir adım atacağınızla ilgili de hiçbir ümidimiz yok. Zaten atacak olan insan 7 Ekim'den beri yaşanan bu katliam, bu vahşet karşısında şimdiye kadar çoktan Yeniden Refah Partisi'nin çağrısını bile beklemeden adım atmış olurdu." şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan'ın, 42 yıllık siyasi hayatı boyunca Milli Görüş'ün adayını, başka bir parti lehine çekmediğini belirten Erbakan, "Bazı zavallı tipler çıkmış, 'Erbakan hoca olsaydı, adayını çekerdi' diyor. Milli Görüş'ün, başka parti kazansın diye aday çıkarmadığını gördünüz mü?" diye konuştu. Erbakan, mitingdeki konuşmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (12)

Turgay Cosgun:

Helal olsun Sayın Fatih Erbakan Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin ??????

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Çınar Saraç:

Babasının kemikleri sızladı , böyle yanar döner oğlu olduğu için

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İsa Taş:

Muhalafeti hakkıyla yapan MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN ??????

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Musa Mut:

Koyunlara yem vermeyi de kessin

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Goethegitme:

Koymaktan yorulduk yeter da tamam

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Ercan Sevinc:

Emekli maaşları konusunda yanlış 15 bin dese neyse şuan bunu 20 bin yapan bütün sistemi bozar

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gökhan yıldırım:

beni ilgilendiren kismi emekliler kısmı, gerisi hikaye....

12
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Özkan Bulut:

Vallahi gerçekleri haykirmis helal olsun işte bu yüzden yeniden refah partisi

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GÜMÜŞ ÖZYILMAZ:

Fatih Erbakan çok haklı...İsrail'le antlaşma yapulmasin emekliye güzel maaş verilsin

7
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Ali Dogru:

Allah aşkına kaçıncı asırda yaşıyoruz Büyük şehirlerde Muhtarlığı kaldırın verilen para Yazık günah emekliye gelince yok Adam 40 sene bir Ödemiş maalesef ona yok Muhtar elini kolunu sallıyor 17,5 milyon para alıyor bu Adalet mi

3
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