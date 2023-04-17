Fatih Erbakan'dan, "Babanız da Cumhur İttifakı der miydi?" sorusuna yanıt: O da bizim gibi davranırdı

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, mutabakat metnine konulan maddelerin hepsinin babası Necmettin Erbakan'ın hassas olduğu konular olduğunu belirtti. Katıldığı canlı yayında Erbakan, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı bugün Cumhur İttifakı der miydi?" sorusuna, "Bizim pozisyonumuzda olsa o da bizim gibi davranırdı." yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak kendi camiasında tepki çeken Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, CNN Türk canlı yayınında konuştu. AK Parti ile yapılan mutabakat metnindeki maddelerin tamamının babası Necmettin Erbakan'ın hassas olduğu konular olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ERBAKAN HOCA DA DESTEK OLURDU"

Erbakan, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı bugün Cumhur İttifakı der miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizim o mutabakat maddesine koyduğumuz maddelerin hepsi Erbakan hocanın hassas olduğu konular. Bu mutabakat metnine bunlar konulmuş AK Parti kanadı hayata geçirelim diyor. Böyle bir noktada problem ne? Erbakan hoca da desteği verirdi. Şu mutabakat metnine imza atıldıktan sonra elbette ki Erbakan hoca da destek olurdu. Bizim pozisyonumuzda olsa o da bizim gibi davranırdı."

"İTTİFAKA TEPKİ OLARAK İSTİFA OLMAZ"

"Erbakan şunları söyledi: "Burada Yeniden Refah Partisi'nin de yıpratılması noktasında bir algı operasyonu yürütüldü. 30 tane madde var ekonomiden tutun dış politikaya kadar pek çok alanda. Aday listelerinde sıralarında beğenmeyen bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, bazı yerlerde birkaç kişinin istifasını ittifakla göstermeye çalıştılar. İttifaka tepki olarak istifa olmaz. İlk birkaç gün içerisinde bunlar olması gerekir.

"HEDEFİMİZ YENİDEN REFAH'I MECLİS'E TAŞIMAK

Bizim şu andaki hedefimiz milli görüşü Yeniden Refah Partisi'ni güçlü bir şekilde Meclis'e taşımak. Bizim başkanlık divanımızla görüşmelerimiz sonunda vardığımız kanaat bizim Meclis'te yapıcı, etkili olmamız. Bu mutabakatımızdaki maddelerin takipçisi olmak.

"İHA VE SİHA'LAR ERBAKAN HOCANIN GURUR DUYACAĞI İCRAATLAR"

Bir defa Erbakan hocanın yaptığı koalisyonla bu ittifakı karşılaştırmak son derece yanlış. CHP zihniyeti iktidar olmasın diye seçim gününe kadar mücadele etmiş sonrasında ama sandıklar açılınca tablo ortaya çıkmış. Profesyonel bir şekilde koalisyon yapılmış. Koalisyonda parti programlarını uygulamış. Buradaki durum tam tersine CHP zihniyetinin iktidara taşınmasına destek olmak. Saadet Partisi Necmettin Erbakan'ın ismini kullanmaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ittifakın söylemlerine bakın. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyen 7'li masa. İHA ile SİHA dediğiniz Erbakan hocanın gurur duyacağı icraatlardan bir tanesi. 7'li masadan cumhurbaşkanı adayı diyorlar ki LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi? Ne münasebet diyor. 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi'nin içinde bulunduğu zihniyet.

"ERBAKAN HOCA KOALİSYON KURMAK DURUMUNDA KALMIŞ"

Erbakan hocanın yaptığı koalisyonu örnek göstereceksiniz. Siz böyle bir zihniyeti iktidara taşımak için destek veriyorsunuz. Erbakan hoca koalisyon kurmak durumunda kalmış. Bu durumda kendilerinin CHP listelerinden girmesini şöyle tanımlıyorum: Sandıktan kaçma. En azından bir 5 sene daha oy oranımız ortaya çıkmasın diye CHP listesine gizlenerek seçimlere giriyorlar. Saadet Partisi'nin seçmenin Saadet Partisi'ne destek olması söz konusu değil. Gelecek ve Deva Partisi de bu ittifaktan zarar gördü. Beklenen çıkışı yapamadılar. Bu tabii onlara daha da olumsuz etki yapacak. Gidip de CHP'ye oy vereceklerini düşünmüyorum. Benzemezlerin bir araya gelmesiyle negatif etki ortaya çıkıyor.

"6284 KONUSUNU MAKSATLI OLARAK ÇARPITTILAR"

6284 konusunu maksatlı olarak çarpıttılar. Yeniden Refah Partisi çıkıp kadına şiddeti savunacak böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hepsini bir kenara bıraksanız, siyaseten bir kere bir siyasi parti böyle bir şey savunamaz. 30 milyon kadının oy kullanacağı seçime giriyor. Bu kanun dışarıdan ithal edilmiş orada dahil bir hanımın şikayeti üzerine eşini uzaklaştırma kararını hakim veriyor ama hanıma deniyor ki 1 hafta içinde şikayetini delillendir. Bu gibi şiddet konularında cezaların artırılması, cezaların indirilmesinin ortadan kaldırılması lazım. Cezalar daha ağır ve caydırıcı olacak. Cinayetin cezası mutlaka idam olacak. Eğitimin çok büyük önemi var. Ahiret odaklı, Allah korkusu olan nesillerin yetiştirilmesi. Yasaların, cezaların daha ağır olması. Uyuşturucuyla ve alkolle mücadele edilmesi. Batıdan ithal ediyorsunuz, delil sunma şartını kaldırıyorsunuz. Bizim buradaki derdimiz kadını korumak çok önemli, aileyi de koruyalım. Çocukları da babayı da kadını da koruyalım. Bu şiddet olaylarında iyi hal indirimlerin ortadan kaldırılması cinayet noktasında idam cezasının getirilmesi bizim her zaman söylediğimiz konular.

"MİLLİ GÖRÜŞ NEREDE SİZ NEREDESİNİZ?"

Canan Kaftancıoğlu, Erbakan hocamızın cenazesinin olduğu gün 'Ben ıslıklamıştım. Bugün olsa yine ıslıklarım demişti' bugün Saadet'in yanında yer alıyor. Erbakan hocayı anma programına katılıyor. Bunları söyleyen yapıyı iktidara taşımaya vesile olacaksınız. Sonra da ben milli görüşü temsil ediyorum diyeceksiniz. Taban tabana Erbakan hocanın görüşleriyle zıt. Milli görüş nerede siz neredesiniz?