Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde cuma namazı kılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Amerikan güçleri bir tarafta, PYD/YPG bir tarafta biz de 'Emevi Camii'nde cuma namazı kıldık, çok güzel zafer kazandık' diyoruz. Neyin zaferini kazandık?" dedi.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Gündem Analiz" programının moderatörleri Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve kontrolün muhaliflere geçmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Süreçte Türkiye'nin bir etkisinin olmadığını belirten Erbakan, "Türkiye'nin bu konuda seyirci kaldığını düşünüyorum." dedi.

"AMERİKA VE İSRAİL KUKLA BİR YÖNETİM KURMAK İSTİYOR"

Konu hakkındaki endişelerini sıralayan Erbakan, "Bir defa Suriye bölünmek isteniyor. Parçalanmak isteniyor. Bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi, bir Kürt bölgesi. İkincisi, Kuzey Doğu'sunda bir terör devletinin kurulması ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. PYD/YPG'nin konuşlandığı bölgelerde bir terör devletinin kurulması isteniyor. Üçüncüsü, İsrail, Suriye'nin önemli bir kısmını işgal etmek istiyor ki şu anda da bu işgallere başladı. Yani Amerika ve İsrail işbirlikçisi kukla bir yönetim kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE PYD/YPG'YE DEVLET KURDURULMASI..."

Irak'ta Saddam Hüseyin'in heykelini deviren kişinin "Elim kırılsaydı da heykelini indirmeseydim. Amerikalılar geldikten sonra her şey çok daha kötü oldu." dediğini aktaran Erbakan, "Şimdi bugün Suriye'de de aynısının olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'ye bir devlet kurdurulması, bizim açımızdan, bizim güneydoğumuzun güvenliği açısından büyük bir tehdit. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman biz sürece endişeli yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"NEYİN ZAFERİNİ KAZANDIK?"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a giderek Emevi Camii'nde cuma namazı kılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin güneydoğusunda Amerikan askeri varlığı var. İsrail, Şam'ın 25 kilometre batısına kadar gelmiş, Suriye'nin bütün ordusunu, donanmasını, hava üstlerini, silahlarını paramparça etmiş, yerle bir etmiş. Bir yandan toprak işgaline devam ediyor, buradan bundan sonra çıkmayacağım diyor. Ne oldu hani bizim kırmızı çizgilerimiz? Yani İsrail bir tarafta, Amerikan güçleri bir tarafta, PYD/YPG bir tarafta biz de gidiyoruz, 'Emevi Camii'nde cuma namazı kıldık, çok güzel zafer kazandık' diyoruz. Neyin zaferini kazandık? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani PYD'yi, YPG'yi oradan çıkarttık mı? Amerikan askerlerini kovduk mu? İsrail'i oradan geri mi çıkarttık? Yok."

Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
img

Yatırımcılar artık onu satın alıyor
img

Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

sansa bak Avrupa'da bugün hangi partiye gidelim diyor gençler bizim konular da bunlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Devlet memurları kanununda değişiklik yürürlüğe girdi
Devlet memurları kanunu değişti

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.