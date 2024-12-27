Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz

Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Gündem Analiz" programının moderatörleri Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve kontrolün muhaliflere geçmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Süreçte Türkiye'nin bir etkisinin olmadığını belirten Erbakan, "Türkiye'nin bu konuda seyirci kaldığını düşünüyorum." dedi.

"AMERİKA VE İSRAİL KUKLA BİR YÖNETİM KURMAK İSTİYOR"

Konu hakkındaki endişelerini sıralayan Erbakan, "Bir defa Suriye bölünmek isteniyor. Parçalanmak isteniyor. Bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi, bir Kürt bölgesi. İkincisi, Kuzey Doğu'sunda bir terör devletinin kurulması ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. PYD/YPG'nin konuşlandığı bölgelerde bir terör devletinin kurulması isteniyor. Üçüncüsü, İsrail, Suriye'nin önemli bir kısmını işgal etmek istiyor ki şu anda da bu işgallere başladı. Yani Amerika ve İsrail işbirlikçisi kukla bir yönetim kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE PYD/YPG'YE DEVLET KURDURULMASI..."

Irak'ta Saddam Hüseyin'in heykelini deviren kişinin "Elim kırılsaydı da heykelini indirmeseydim. Amerikalılar geldikten sonra her şey çok daha kötü oldu." dediğini aktaran Erbakan, "Şimdi bugün Suriye'de de aynısının olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'ye bir devlet kurdurulması, bizim açımızdan, bizim güneydoğumuzun güvenliği açısından büyük bir tehdit. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman biz sürece endişeli yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"NEYİN ZAFERİNİ KAZANDIK?"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a giderek Emevi Camii'nde cuma namazı kılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin güneydoğusunda Amerikan askeri varlığı var. İsrail, Şam'ın 25 kilometre batısına kadar gelmiş, Suriye'nin bütün ordusunu, donanmasını, hava üstlerini, silahlarını paramparça etmiş, yerle bir etmiş. Bir yandan toprak işgaline devam ediyor, buradan bundan sonra çıkmayacağım diyor. Ne oldu hani bizim kırmızı çizgilerimiz? Yani İsrail bir tarafta, Amerikan güçleri bir tarafta, PYD/YPG bir tarafta biz de gidiyoruz, 'Emevi Camii'nde cuma namazı kıldık, çok güzel zafer kazandık' diyoruz. Neyin zaferini kazandık? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani PYD'yi, YPG'yi oradan çıkarttık mı? Amerikan askerlerini kovduk mu? İsrail'i oradan geri mi çıkarttık? Yok."