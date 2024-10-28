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Fatih Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Fatih Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in bağımsızlığın sembolü olduğunu vurgulayarak, birlik içinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimizin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin ardından kurulan cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın sembolüdür" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Dönmez, mesajında, "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en büyük eseridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimizin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin ardından kurulan cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın sembolüdür. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılması adına birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyüyen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini belirterek, özellikle enerji sektörü başta olmak üzere yapılan yatırımlar ve elde edilen başarılarla ülkenin dünya arenasında daha sağlam bir konuma yükseldiğini vurguladı. Ayrıca TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı ve PKK başta olmak üzere tüm bölücü unsurları sert bir dille kınayan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji başta olmak üzere pek çok alanda atılan adımlarla Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran ve bağımsızlığını koruyan bir ülke olmayı sürdürüyor. Ülkemizin huzuruna ve birliğine kasteden bu alçakça saldırıları lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelede kararlıdır ve bu tür girişimlerle milletimizin birliği asla bozulamayacaktır. Hain terör örgütleri, Türkiye'nin yükselişini durduramayacak; milli irade, her daim bu karanlık güçlere karşı galip gelecektir. Cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılması adına birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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