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Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış: Seçilirse AK Parti'ye oy vereceğim
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmak için nabız yoklaması Fatih Altaylı'yı küplere bindirdi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda "Ya AKP'ye oy vereceğim ya da işi gücü bırakıp gideceğim" dedi.

CHP'nin kayyum tehdidini aşmak için aldığı olağanüstü kurultay kararının yankıları sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için nabız yokladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda gazetecilik mesleğini bırakacağını ve AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Altaylı açıklamasında "Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, 'Allah belanızı versin' deyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN UMUTLARIM, HER ŞEYİM BİTER"

Sözlerinin devamında "Memleketle ilgili bütün umutlarım, her şeyim biter" diyen Altaylı şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse yemin ediyorum memleketi terk edemem çok seviyorum ama yayıncılığı ve gazeteciliği her şeyi bırakırım."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFEHİM ÇAKIR:

yol yakınken sahile yerleş ama orada da sana yer vermezler billeessssiiin

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

haklı

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Haber YorumlarıMr Camel:

Adam doğru dıyor by kemal erdoğan ın istediği aday dır chp böyle hata yaparsa partiyi kapatın gidin

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Sen işini bilirsin zamanında az yalamadın güç kimde ise altaylı oradadır.

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

şaka gibi ülke valla herkes koltuğa yapıştırmıslar sanki

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

vallaha mı..essah mı diyon..ama senin meslektaşlardan biride angarada meydanda anıracaktı..caydı..ona benzemesin..Demokrasi var herkes aday olabiler

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Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Fatih Altayli seni 28 şubat döneminde yaptığın haberlerden dolayı hic unutmayacağız. Nereye gidersen git.

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