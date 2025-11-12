Haberler

Fas'ta Z Kuşağı Hareketi İçin Genel Af Teklifi

Güncelleme:
Fas Birleşik Sosyalist Parti milletvekili Nebile Munib, 'GEN Z 212' kapsamında tutuklanan ve yargılanan kişiler için genel af yasa teklifini sundu. Teklif, protesto hareketine yönelik baskıların yarattığı adaletsizlik duygusunu gidermeyi amaçlıyor.

Fas Birleşik Sosyalist Parti milletvekili Nebile Munib, Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid Talbi Alami'ye, "GEN Z 212" ( Fas Z Kuşağı Hareketi) kapsamında tutuklanan ve yargılanan kişilere yönelik genel af yasa teklifini sundu.

Teklifin gerekçesinde düzenlemenin, Fas Anayasası'nın 71. maddesine ve ulusun temsilcilerine yüklenen anayasal, siyasi ve toplumsal sorumluluklara dayandığı belirtildi. Metinde, protesto hareketine yönelik "şiddetli baskı" ve "belgelenmiş ihlallerin" vatandaşlarla devlet arasındaki güveni zayıflattığı, toplumda "adaletsizlik" duygusunu derinleştirdiği vurgulandı.

Beş maddeden oluşan teklif, 27 Eylül 2025'te başlayan protestolarla bağlantılı tüm fiiller için genel af öngörüyor. Af; haklarında kesinleşmiş veya kesinleşmemiş karar bulunanları, gözaltına alınan veya tutuklananları ve kamu davası süren kişileri kapsıyor. Ayrıca, mağdurların tazminat haklarının yasal çerçevede saklı tutulduğu ifade ediliyor.

Teklife göre genel af, kamu davasının tüm aşamalarda düşmesini, mahkümiyet kararlarının iptalini ve ilgili kişilerin beraat etmiş sayılmasını sağlayacak. Fas Adalet Bakanlığı denetiminde bir komisyon kurulacak, affın uygulanması ve tutukluların serbest bırakılması izlenecek. Bu fiillere ilişkin sabıka kayıtları da adli sicillerden silinecek.

Teklifte, 27 Eylül 2025'ten bu yana süren "Z Kuşağı Hareketi" protestolarında 5 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 2 bin 480 kişinin yargılandığı ve bazılarının uzun hapis cezaları aldığı bilgisi yer aldı.

Munib, düzenlemenin devletle toplum arasında güveni yeniden tesis etmeyi ve açıklık ile ulusal uzlaşı temelli yeni bir dönemin önünü açmayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Politika
