Faruk Çelik'ten hakkındaki iddialara cevap
Eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, sosyal medyada ve basında kendisine yöneltilen iddialara sert cevaplar vererek, siyasi hayatında şeffaflık ilkesinden taviz vermediğini ve eleştirilerin somut verilere dayanması gerektiğini vurguladı.

Eski Devlet Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, son dönemde sosyal medya ve bazı basın organlarında şahsını hedef alan iddialarla ilgili "Benim 30 yılım hızlı hızlı anlattığım eserlerle geçti" dedi.

Bursa İTÜ Evi'nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Çelik, siyasetin bir makamdan ziyade sorumluluk alanı olduğunu belirterek, hesap vermenin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Hakkında ortaya atılan iddialara değinen Çelik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Siyasi hayatı boyunca şeffaflık ilkesinden taviz vermediğini dile getiren Çelik, eleştirilerin somut veriler ve gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Çelik, kamuoyunda oluşturulmak istenen algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacağını belirterek, hukuki ve siyasi zeminde her türlü hesabı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Geçmişte birçok önemli hizmetlerin altında imzası olduğunu belirten Çelik, sorumlu olduğu görevlerde hesap vermekten çekinmeyeceğini söyledi. Kendisi hakkında çıkan iddialara sert cevaplar veren Çelik, "Benim 30 yılım hızlı hızlı anlattığım eserlerle geçti. Bunun yanında kolay ulaşılan, telefonu elinde olan direkt görüşen bir milletvekili olarak bireysel ve kurumsal binlerce taleple karşı karşıyayım. Ne yaptın diye sorulduğunda ayna gibi karşısına koyacağımız hizmetlerimizi sizlerle paylaştım. Şimdi birileri bu anlatmış olduğum hizmetlere yetişemeyince paçadan aşağı çekmeye çalışacaklar. 3 tane karşıt görüş var, biri kadrolu iftiracılar. Böyle bir insanlık olabilir mi, bu insanlar yerin altını hiç hesap etmiyorlar mı? İkinci kesim mevsimlik iftiracılar, bunlar bakanlar kurulu değişecek, Faruk Çelik bakan olabilir diyor. Ben çok önemli görevler aldım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok önemli hizmetler yaptık. Mevsimlik iftiracılar sürekli bana görev uyduruyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Yiğit adam buraya çıkar konuşur, bilgisiyle belgesiyle konuşur. Üçüncüsü ithal iftiracılar, şimdi bir de o çıktı. Baktılar ki içeride malzeme bitti, dışarıdan getiriyor 5 aydır konuşuyor. Kimse kusura bakmasın, saha bu kadar da boş değil. Birilerinin iftiralarına cevap vermeyelim zarar görür dedim. Muhatap olsam partim zarar görecek dedim. Taş atanlara hep gül attık. Bu günden sonra taş atan taşı görür, gül atan gülü görür. Herkes cevabını alır" dedi. - BURSA

