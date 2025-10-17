Faruk Acar: Bursa'nın Susuzluğu CHP Yönetiminden Kaynaklanıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "CHP'li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Velhasıl Bursa sudan ibarettir. Evliya Çelebi yüzyıllar önce böyle söylemişti. Bugünse CHP'li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi. Uludağ'ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz. Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır" ifadelerini kullandı.