Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? Şifre bir gün önceki paylaşımında

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFANIN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası herkes istifa olayının perde arkasını araştırmaya başladı. Fakıbaba'nın istifa paylaşımından saatler önce sosyal medya hesabından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e dikkat çeken bir çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

"ARSALARI SATMAYIN, KONUT YAPIN"

Satılan arsalara belediye şirketi eliyle konut yapılması ve bunun da uygun fiyatlara vatandaşa satılması çağrısında bulunan Fakıbaba, Beyazgül'ü de etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Sayın Başkanım; her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, Belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?" ifadelerine yer verdi.

FAKIBABA KİMİ İŞARET ETTİ?

Şimdi herkesin aklında aynı soru var: Fakıbaba, istifa mesajında dile getirdiği "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım" sözleriyle kimi işaret etti?

OKLAR BEYAZGÜL'Ü GÖSTERİYOR

İstifa kararından saatler önceki paylaşımına baktığında bu ismin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olduğu ortaya çıkıyor. Fakıbaba'nın istifasına ilişkin Beyazgül cephesinden henüz bir açıklama yapılmış değil.

İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba, konuyla ilgili açıklamasında "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

İSTİFA MESAJINDA NELER YAZIYOR?

Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.