Haberler

Eyyüp Kadir İnan'dan Brandenburg Kapısı'ndaki İsrail Bayrağına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na yansıtılan İsrail bayrağına yönelik eleştirilerde bulundu. İnan, bu durumun batı medeniyetinin karanlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağı yansıtılmasına tepki göstererek, "Bir katilin bayrağını ışıkla yıkamak, işlediği suçu temize çıkarmaz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağının yansıtılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir katilin bayrağını ışıkla yıkamak, işlediği suçu temize çıkarmaz, sadece batı medeniyetinin karanlığını daha görünür kılar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail'den bir saldırı daha! Aralarında çok sayıda Türk aktivist var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.