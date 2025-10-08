Eyyüp Kadir İnan'dan Brandenburg Kapısı'ndaki İsrail Bayrağına Tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağı yansıtılmasına tepki göstererek, "Bir katilin bayrağını ışıkla yıkamak, işlediği suçu temize çıkarmaz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağının yansıtılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir katilin bayrağını ışıkla yıkamak, işlediği suçu temize çıkarmaz, sadece batı medeniyetinin karanlığını daha görünür kılar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA