Etiyopya, Asmara Büyükelçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

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ADDİS Etiyopya, Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını ve Addis Ababa'da görev yapan 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eritre'nin sergilediği "doğrudan ve dolaylı düşmanca tavırlar" nedeniyle Asmara'daki büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da görev yapan 10 Eritreli diplomatın, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve bu kişilerden 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği vurgulandı.

Eritre hükümetine gerilimi artıran eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, Etiyopya'nın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunun altı çizildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçlerle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yeniden başlayan çatışmalar, Tigray'ın güneyi ile komşu Afar bölgesine yayıldı.

Etiyopya yönetimi Eritre'yi TPLF'ye destek vermekle suçlarken, Eritre iddiayı reddetti. Federal hükümet ile TPLF arasındaki önceki çatışmalar, 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'yla durmuştu.

Kaynak: AA