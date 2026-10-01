Haberler

Etiyopya, Asmara Büyükelçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya, Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma ve Addis Ababa'daki 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı. Diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, karar Eritre'nin doğrudan ve dolaylı düşmanca tavırları gerekçesiyle duyuruldu.

ADDİS Etiyopya, Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını ve Addis Ababa'da görev yapan 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eritre'nin sergilediği "doğrudan ve dolaylı düşmanca tavırlar" nedeniyle Asmara'daki büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da görev yapan 10 Eritreli diplomatın, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve bu kişilerden 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği vurgulandı.

Eritre hükümetine gerilimi artıran eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, Etiyopya'nın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunun altı çizildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçlerle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yeniden başlayan çatışmalar, Tigray'ın güneyi ile komşu Afar bölgesine yayıldı.

Etiyopya yönetimi Eritre'yi TPLF'ye destek vermekle suçlarken, Eritre iddiayı reddetti. Federal hükümet ile TPLF arasındaki önceki çatışmalar, 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'yla durmuştu.

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş

Markalar tek tek ifşa oldu! Vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler
Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

Yaşayan efsane bu kez milyonları ağlattı
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Onun bile oğlu bahis oynamış
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu

Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada