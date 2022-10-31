Eşref Fakıbaba: Meral Akşener benim milletvekili olduğumu bilmiyordu

Hem milletvekilliğinden hem de AK Parti üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti saflarına geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, konuk olduğu canlı yayında Meral Akşener'le aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Akşener'in kendisinin milletvekili olduğunu bilmediğini aktaran Fakıbaba, "Bu da demek oluyor ki Akşener'in ben sayımı artırayım, RTÜK üyesini ben kazanayım diye bir problemi yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem AK Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, konuk olduğu Halk TV ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AKŞENER'İ ŞAŞRITAN GERÇEK

Sansürsüz programında AK Parti'den İYİ Parti'ye geçiş sürecinde yaşadığın kırılma noktalarını anlatan Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Meral Akşener'in kendisinin milletvekili olduğunu bilmediğini aktaran Fakıbaba, "Kendisine milletvekili olduğumu aktardım, o da bana 'Aaa siz milletvekili misiniz?' diye cevap verdi. Bazı televizyon kanallarında sunucular buna güldü. Meral hanımın kafasında herhangi bir şey yok. Ben sayımı artırayım, RTÜK üyesini ben kazanayım diye bir problemi yok" ifadelerini kullandı.

"FAKIBABA'NIN LİSTEDEN HABERİ YOK"

İlk kırılma noktasının Şanlıurfa'da seçim öncesi hazırlanan milletvekili listelerin masa başında oluşturulması ve kenti yansıtmaması olduğunu anlatan Fakıbaba "Beni liste hazırlanmasında sürekli yıprattılar. Belki 10 kişi birden 'ben 7'nci sıradaydım Fakıbaba beni çıkarttı' dedi. Bir iki kişi dese anlayacağım. 9'uncu sıradaydım Fakıbaba beni listeden çıkarttı dediler. Oysa Fakıbaba'nın listeden haberi yok. O listeyi ben hazırlamışım gibi gösterdiler" şeklinde konuştu.

"ADALET YOK DEDİĞİM ZAMAN BOŞA KONUŞMUYORUM"

"Benim geçtiğim yolları öğrendiğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum" diyen Fakıbaba, şöyle devam etti: "Birinci kırılma dedim, milletvekili listesiydi... Bu milletvekili listesini 'Ahmet Fakıbaba yaptı' dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileri ile kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanının AK Parti ilçe başkanına namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar."