Canlı anlatım! Kıran kırana maçta iki gol var, Galatasaray 10 kişi

Kıran kırana maçta iki gol var, Galatasaray 10 kişi
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingden dönen bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu ünlü kahve zinciri EspressoLab'in ilçede yer alan bir şubesine sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği'nden sandalyelerin havada uçuştuğu olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

MALTEPE'DE ESPRESSOLAB ŞUBESİNE SALDIRI

Söz konusu boykot çağrısının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nden dönen bir grup, EspressoLab'in Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan şubesine sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, EspressoLab'e ve kahve zincirinin şubesinde bulunanlara yönelik önce sözlü tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdi. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü.

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSahi:

Özgür eserinle gurur duy. Bu şahıslara büyük ceza yazın teror estirmekten, müşteri kaçırmaktan,

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Özgür efendi,şimdi hukukluk oldun,umarım insanlar yaralanmamıştır.Sana bir tazminat davası köklesinler de gör.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet karatas:

Özgür Özel bak yaptıkların nelere yol açıyor. Mlli yerli markaya saldırıyorlar. Bu adamlar bu saldırının ardından Starbucks'da kahvelerini yudumlamaya gidiyor olabilirler. Çünkü şu an İsrailin istediği tam da buydu.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Özel bir kına ykmasi Lazım...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Özgür işin zor artık ,sonra ağlama neden beni içeri atıyorlar diye

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgür:

Bu ülkenin hırsızıda bitnez arsızıda....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıI. Borrel:

Bunlarmı Atatürk'ün çocukları? Vatandaşın malına zarar veriyorlar... Hepsinide tüm masrafları adetin lütfen.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFLOZOF:

Hangi partiye üye olduklarını araştırsınlar da bilelim.. Yürüyen merdivenleri bozanlar da olabilir...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolkan Şahin:

ellerinize sağlık gençler zamanında Starbuck a yapılan tacizlere sesini çıkartmayan emniyet güçleri valilik siyasi hükümet sizede bişey demez diyemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

ÖZGÜR BÜYÜK BUYUK DEDELERININ YAPAMADIGINI SEN YAPIYORSUN HANI GELDIKLERI GIBI GITMISLERDI KIMI UTUNU KIMI BUTUNU KIMIDE PUCUNU BIRAKIP GITILER

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.