ESOGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İncelemesi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

Dönmez, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan ESOGÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette hastanenin teknik altyapısı, klinik donanımı ve hizmet kapasitesi hakkında bilgi alan Dönmez, çalışmaları yakından inceledi.

Yaklaşık 21 bin metrekare kapalı alana kurulan ve 241 diş üniti ile 11 hasta yatağı kapasitesine sahip yeni hastane binasının aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Hastane bünyesinde 8 diş hekimliği anabilim dalı kliniği, multidisipliner klinik, dijital estetik uygulamalar kliniği ve iki adet dental tomografi cihazına sahip radyoloji merkezi bulunuyor.

Hastanede ayrıca 2 genel ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi ve engelli kliniğiyle 24 saat hizmet verebilecek kapasitede bir yapı oluşturuldu.

Dönmez, ESOGÜ'nün yalnızca Eskişehir'in değil bölge illerin de sağlık hizmetleri açısından önemli bir merkezi haline geldiğini kaydederek, "Bu yeni yapı, ağız ve diş sağlığı alanında hem akademik hem de pratik anlamda büyük bir güç kazandıracak." ifadesini kullandı.