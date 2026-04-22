Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

