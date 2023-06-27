Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı

ESKİŞEHİR'E VEDA ETTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, veda mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Eskişehir'de 3 yıl vali olarak görev yaptığını hatırlatan Erol Ayyıldız mesajında, "Yaklaşık 3 yıl boyunca bu güzide şehrin ve sizlerin hizmetinde olmanın gururunu yaşadım. Pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasının yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin de atıldığı Kuruluşun Şehri Eskişehir'e hizmet etmekten büyük bir onur duyduğumu da ayrıca belirtmek isterim. Görev süremiz içerisinde vatandaşlarımızla birebir görüşerek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projelere imza attık. Başarılı her çalışma birlik ve beraberliğimizin bir ürünüdür. Gönlümüzde müstesna bir yer edinen Eskişehir Valiliğinden bir Eskişehirli olarak ayrılıyorum. Emniyet Genel Müdürü ve Erol Ayyıldız olarak vatanımıza en güzel şekilde hizmet etmenin azim ve kararlılığı ile gönlümüz her zaman sizlerin ve Aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir" dedi.