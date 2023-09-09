Eskişehir'de yapılan denetimlerde 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında firari bir hükümlü ve uyuşturucu ile silah bulunduran şüpheliler de yer alıyor.

Eskişehir'de polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetim ve kontrollerde 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.K'nin yanı sıra 7 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan M.D, A.B, S.S, A.O, U.U, U.K, E.Y. ile R.K'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, tabanca fişekleri ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Firari hükümlü R.K'nin cezaevine teslim edildi, diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.