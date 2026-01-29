AK Parti ve MHP'den Türk bayrağına destek etkinliği

Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP, Türk bayrağını indirme olayına tepki göstermek için Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olan olayla ilgili Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dün akşam yürüyüş ve konvoy düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Katılımcılar, Türk bayrağına yönelik hassasiyetlerini güçlü bir şekilde ortaya koyarak milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri de katılım sağladı. - ESKİŞEHİR