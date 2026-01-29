Haberler

AK Parti ve MHP'den Türk bayrağına destek etkinliği

Güncelleme:
Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP, Nusaybin'de yaşanan Türk bayrağını indirme olayına tepki göstermek için Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP, Türk bayrağını indirme olayına tepki göstermek için Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olan olayla ilgili Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dün akşam yürüyüş ve konvoy düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Katılımcılar, Türk bayrağına yönelik hassasiyetlerini güçlü bir şekilde ortaya koyarak milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri de katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

