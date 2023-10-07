Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi
Politika Haberleri
Eskişehir'de polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 29 okul çevresi ve parkı kontrol etti. Ekipler, 37 okulu ziyaret ederek 12 market, 4 tütüncü, bir bahis bayi ve bir kafe üzerinde denetimlerde bulundu. Şüpheli görülen 43 kişi sorgulandı ve 5 bin 860 öğrenciye 'El Elele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde açtığı stantta 5 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. 'El Elele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerinin katılımıyla toplam 5 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR