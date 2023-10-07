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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi

Eskişehir'de polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 29 okul çevresi ve parkı kontrol etti. Ekipler, 37 okulu ziyaret ederek 12 market, 4 tütüncü, bir bahis bayi ve bir kafe üzerinde denetimlerde bulundu. Şüpheli görülen 43 kişi sorgulandı ve 5 bin 860 öğrenciye 'El Elele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.