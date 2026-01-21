Haberler

Eskişehir'de barınaktaki köpeklerin birbirlerine zarar verdiği iddiası


AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hayvan barınağında yaşanan kötü koşullara dikkat çekerek, bu durumu bir yönetim zafiyeti ve ağır bir ihmal olarak nitelendirdi. Hayvanların açlıktan birbirine saldırdığını vurgulayarak, toplanan bağışların nereye harcandığını sordu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Alanı'nda barınan köpeklerin birbirlerine zarar vermesine ilişkin, "Bu tablo sadece içimizi acıtan bir görüntü değil ağır bir ihmalin ve açık bir yönetim zafiyetinin belgesidir." dedi.

Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı önünde düzenlediği basın açıklamasında, barınak alanının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilirken alanın yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşama kültürünün bir sembolü olmasını istediklerini söyledi.

Hayvanların barınak alanında sevgiyle yaşatılması amacıyla emanet edildiğini ifade eden Albayrak, "Ancak bugün geldiğimiz noktada açlıktan birbirine saldırmak zorunda kalan hayvanların görüntüleriyle karşı karşıyayız. Bu tablo sadece içimizi acıtan bir görüntü değil ağır bir ihmalin ve açık bir yönetim zafiyetinin belgesidir." diye konuştu.

Bu yılın "Eskişehir Yılı" olarak ifade edildiğini, projeler açıklanarak afişler asıldığını dile getiren Albayrak, "Biz de ilk kez şehir adına proje konuşuluyor diye umutlandık. Ne yazık ki bugün görüyoruz ki bu gidişle 2026, Eskişehir için projelerin değil skandalların yılı olacaktır. 2026 Eskişehir Yılı olacak sandık. Hayvanların unutulmayacağını sandık, yanıldık." açıklamasında bulundu.

Şehir genelinde billboardlarda sürekli hayvanlar için bağış çağrısı yapan reklamlar yayımlandığını hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Buradan açıkça soruyoruz, bugüne kadar ne kadar bağış toplanmıştır? Bu bağışlar hangi kalemlerde, nerelere harcanmıştır? Toplanan onca bağışa rağmen, hayvanlara mama dahi verilemeyecek bir noktaya nasıl gelinmiştir? Bu mesele birkaç cümlelik 'soruşturma' açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sorumlular ortaya çıkana, gerekli idari ve hukuki işlemler yapılana kadar bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika

500



