Eskişehir'de AK Parti İlçe Başkanları Atandı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanlığına Mustafa Kemal Bandırma, Tepebaşı İlçe Başkanlığına ise Serhat Tunç'un atandığını duyurdu. Albayrak, görevi devreden başkanlara teşekkür ederek yeni başkanlara başarı diledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından yapılan istişareler neticesinde; Odunpazarı İlçe Başkanlığımıza Mustafa Kemal Bandırma kardeşimiz, Tepebaşı İlçe Başkanlığımıza Serhat Tunç kardeşimiz atanmıştır. Değerli başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, bayrağı devreden Engin Vural ve Muhammed Ali Kaya başkanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı Dava bilinciyle bir ve beraber olacak, Eskişehir'imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
