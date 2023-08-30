Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

ESKİŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Buradaki törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Korgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet İlker, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Hüseyin Aksoy, Korgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet İlker, askeri araca binerek halkın bayramını kutladı. Askeri bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından komando birliklerinin tüfekli gösteri yaptı. Gösterinin sonunda Türk bayrağa açan askerler büyük alkış topladı. Geçit törenin ardından ise Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F4 jet uçakları gösteri uçuşu yaptı. (DHA)