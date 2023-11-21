Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Gülşen Tartışması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin performans programı ve bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında AKP Meclis Üyesi Murat Özcan'ın Gülşen ile ilgili sözleri tepki topladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin performans programı ve 2024 yılı ve izleyen iki yıl bütçe tasarısı görüşmeleri tartışmalı geçerken,toplantıda konuşan AKP Meclis Üyesi ve Odunpazarı Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Murat Özcan'ın şarkıcı Gülşen ile ilgili sözleri mecliste tepki topladı.

Özcan, meclis belediye bütçesi ve performansını eleştirirken "Geçen ay 4 buçuk milyon bedelle çağırmış olduğunuz 'sanatçıya benzer bir kadına' vermiş olduğunuz paradan daha az bütçeyi hizmete ayırıyorsunuz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni de sosyal hizmet yapmamakla suçlayan Özcan, "Yapmış olduğunuz hizmetleri açıklayın, seçime gidiyoruz. Yatırım performans programınızı incelediğimizde, maalesef halk için çok önemli olan sizin çok fazla önemsemediğiniz birçok konuyla karşı karşıya kalıyoruz.

Sosyal işleriniz her yıl olduğu gibi bütçenin çok altında. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili yapacak olduğunuz hizmetler de keza öyle. Kadınlarımız ile ilgili yapacak olduğunuz hizmetlere dönük en ufak bir şey biz göremiyoruz.

Buraya bütçe diye koyduğunuz şey geçen ay 4 buçuk milyon bedelle çağırmış olduğunuz 'sanatçıya benzer bir kadına' vermiş olduğunuz paradan daha az bütçeyi hizmete ayırıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"KADINLIK YÖNÜNÜ ELEŞTİRMEDİM"

CHP'li meclis üyelerinin Özcan'a kadın konusundaki konuşmasına tepki göstermeleri üzerine Murat Özcan, "Ben aşağılayıcı, küçümseyici bir cümle kurmadım.

Şunu söyledim, kadınlarımızla ilgili belediyemizin bütçesine koymuş olduğu rakamları inceliyoruz. Burada bir kinaye yapıyorum, sanatçıya benzer derken, sanatçılık yönünü eleştiriyorum doğrudur ama kadınlık yönü ile ilgili en ufak bir eleştirim olmadı.

Sanatçıya benzer bir kadına 4 buçuk milyon verdiniz ama kadınlarımız ile ilgili bir program yapmadınız dedim" diye konuştu.

"TAKDİRİ KAMUOYUNA BIRAKIYORUM"

Meclis oturumunu yöneten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Hasan Ünal ise Özcan'ın konuşmalarını düzeltmeye çalışmasına "Aynı şeyi hala tekrarlıyorsunuz, takdir kamuoyunundur" karşılığını verdi.