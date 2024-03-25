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Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı

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Yerel seçimler için geri sayım ederken CHP'li Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, katıldığı bir programda bir vatandaşın trafik sorusuyla karşılaştı.

"TRAFİĞİ NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"

Ünlüce'ye "Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"ÇALIŞMADIĞIM YERDEN ÇIKTI"

Ünlüce ise cevap olarak "Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı" yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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