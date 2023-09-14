Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı

KEMAL ONUR ATALAY

Tefecilik suçu nedeniyle mahkemenin hakkında verdiği hapis cezasının ardından 1 aydır aranan Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Konya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray Eskil ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Necati Belgemen'in oğlu Fehmi Belgemen, tefecilik iddiasıyla geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış ve ifade vermesinin ardından olay adliyeye intikal etmişti. Çok sayıda POS cihazı bulunan Belgemen, 'para kırma' olarak tabir edilen işleri yaptığından tefecilik suçundan yargılanmıştı. Mahkeme, Fehmi Belgemen hakkında 4,5 yıl hapis cezası verdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Belgemen, iddialara göre kardeşinin kimliğiyle gezdiği için aramalara takılmadı. Ancak Belgemen, ihbar üzerine polis baskınıyla dün Konya'da yakalandı. Parmak izi sorgulamasıyla kimliği tespit edilen Belgemen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.