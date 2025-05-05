Eski TBMM Başkanlarından Ortak Açıklama: Yargı Bağımsızlığına Vurgu

TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, ortak bildiri yayımladı.

Hikmet Çetin, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, geçmiş dönem TBMM başkanları Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile bir araya geldiğini belirterek, ortak açıklama kaleme aldıklarını bildirdi. Açıklamayı okuyan Çetin, demokratik hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine vurgu yaparak, "Yargının bağımsız olmadığı yerde adaletten, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ve güven içinde yaşamaktan söz edilemez; çünkü bu hallerde kararlar yargı tarafından değil, bağlı olduğu güçler tarafından telkin edilir veya önerilir. İktidarın muhalif birçok siyasetçiye karşı hem idaredeki gücünü kullanarak hem de bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş yargı aracılığıyla hukuka aykırı birçok eylemler söz konusu. Örneğin İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptali hukuka aykırıdır, geçersizdir. Bu hukuka aykırılık yetmiyormuş gibi hemen akabinde, tam da partisi tarafından ön seçim yapılacağı günün bir gün öncesinde, 'Terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı' iddialarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı. Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim ceza ve ceza muhakemeleri usulü kanunlarımızda tutuklama bir ceza olarak değil tedbir olarak öngörülmüştür. Biz TBMM geçmiş dönem başkanları olarak ülkemizin demokratik hukuk devleti olma vasfının ve ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi amacıyla ülkemizde hukukun hakim kılınması, herkese eşit uygulanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına inanıyoruz ve İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz" dedi.