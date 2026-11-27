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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Çetin'in biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Törenin ardından Çetin'in ailesi ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel taziyeleri kabul etti.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM başkanvekilleri, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı