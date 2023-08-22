Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra ülkesine geri döndükten sonra tutuklandı

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, 15 yıl süren sürgününün ardından dönüşünde hapse mahkum edildi. Ancak birçok kişi kısa süreli hapis cezası alacağına inanıyor. Thaksin'in destekçileri havalimanında onu karşıladı, ancak siyasi tansiyon yüksek.

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, 15 yıl süren sürgününün ardından ülkeye döndükten sonra tutuklanarak cezaevine yollandı.

Ancak birçok kişi, onun kısa bir süreden fazla hapis cezası almasını engelleyecek bir anlaşma yaptığına inanıyor.

Thaksin Shinawatra, ülkesinin en başarılı seçilmiş lideri olarak kabul edilirken, uzun süredir muhafazakar kraliyetçiler tarafından korkulan bir isimdir; çünkü onu zayıflatmak için askeri darbeleri ve tartışmalı mahkeme davalarını desteklemişlerdir.

Ancak şimdi, cesur ve siyasi hırslı bir telekomünikasyon milyarderi olan Thaksin, askeri darbeyle devrildikten yıllar sonra geri döndü. Onu görmek için gece boyunca toplanan yüzlerce sadık "kırmızı gömlekli" destekçisinden alkışlar eşliğinde, Bangkok'un ana havalimanına indi.

63 yaşındaki Samniang Kongpolparn, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Surin eyaletinden gelmiş olanlardan biriydi, bu da Thaksin'in partisinin geçmiş on yıllarda güçlü olduğu bölgeydi.

"Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi başbakan. Onu bugün göremesem de, ona destek göstermek için buraya gelmek istedim," dedi. "Onların ordu yanlısı hükümetle barışmalarına razıyım, aksi halde senatörlerle sıkışıp kalacağız. Bunu istemiyoruz."

İki kızı ve oğluyla birlikte, Mr. Thaksin havalimanı terminalinden kısa bir süreliğine çıktı ve kral ve kraliçenin portresine saygı gösterdi. 74 yaşındaki Thaksin daha sonra üç eski suçlamadan dolayı sekiz yıl hapse mahkum edildi ve ardından Bangkok Remand Hapishanesi'ne götürüldü.