Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Vali Aygöl, Bilecik'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Şefik Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyareti yaptı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Şefik Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyareti yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl görevine başladı. Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte Vali Şefik Aygöl'e 'hayırlı olsun' ziyareti yaptı.

Yapılan ziyarette Eroğlu ilk şeref defterini imzalarken, ardından Bilecik'te yürütülen çalışmalar hakkında Vali Aygöl'den bilgi aldı. Yapılan ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Aygöl, "Öncelikle yapılan bu ziyaretten çok memnun kaldım. Makamımda sizleri ağırlamak çok güzel bir şereftir. Bizler Bilecik'te yaptığımız çalışmalarla halka hizmet vermekten çok memnunuz. Bilecik için geldik ve böyle devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK