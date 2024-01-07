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Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan Hayatını Kaybetti

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ESKİ AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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