Eski milletvekili Nadir Latif İslam, Sakarya'da toprağa verildi (4)

KILIÇDAROĞLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Sakarya eski Milletvekili Nadir Latif İslam'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Adapazarı'na geldi. Ailenin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu evden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen bir vatandaş, "Sakaryalı bir ülkücü olarak Sinan Ateş cinayetinin üzerine gittiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu olayı dillendirin" dedi. Kılıçdaroğlu ise konunun takipçisi olacağını söyledi.