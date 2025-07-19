Eski Milletvekili Hikmet Ayar'ın Babası Hızır Ayar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın babası Hızır Ayar, 91 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenaze namazı Çayeli ilçesi Sahil Camisi'nde kılındı ve Hızır Ayar, Demirhisar köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar son yolculuğuna uğurlandı.
Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın babası Hızır Ayar, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 91 yaşında hayatını kaybetti. Çayeli ilçesi Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hızır Ayar cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirhisar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika