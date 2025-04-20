Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Eski Milletvekili Burak Erbay'a 10 Bin 800 Lira Tazminat Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP eski Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın TBMM kürsüsüne zarar vermesi nedeniyle 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi. Erbay, kürsüde cep telefonunu kırmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 2022'de kürsüde konuşma yaparken cep telefonu kıran dönemin CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

TBMM Genel Kurulunun, 12 Ekim 2022'deki birleşiminde dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaparken kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı.

TBMM Başkanlığı, kürsünün tahrip edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı.

Erbay'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, kürsüye koyduğu sünger üzerinde cep telefonunu kıran müvekkilinin, her türlü tedbiri alarak kürsünün zarar görmesini engellediğini ileri sürdü.

Yapılan yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı, istinaf kanun yoluna başvurarak davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Dairenin kararında, Erbay'ın kürsüye şiddet uygulayarak zarar verdiğinin kamera görüntüsü ve aynı gün düzenlenen tutanak ile sabit olduğu belirtildi.

Eski milletvekili Erbay'ın eylemi ile meydana gelen zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunduğu vurgulanan kararda, ilk derece mahkemesince davacı kurumun zararını karşılayacak maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddedilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.