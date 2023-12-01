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Eski KOM Şube Müdürü Ergün Aras, MHP'den aday adayı oldu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevi yapan Ergün Aras, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sorgun Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevi yapan Ergün Aras, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevi yapan Ergün Aras Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sorgun Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Ergün Aras, aday adaylığını MHP Sorgun İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı ile duyurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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