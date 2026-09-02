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Adalet Bakanı Gürlek: Eski hükümlüler için 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildi

Adalet Bakanı Gürlek: Eski hükümlüler için 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdama katılımını desteklemek amacıyla temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için 68,7 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Son 10 yılda 3 bin 498 eski hükümlüye yaklaşık 388 milyon lira hibe sağlandığını belirten Gürlek, desteklerin artırılacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski hükümlü vatandaşların yeniden topluma kazandırılması ve istihdama katılmalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski hükümlü vatandaşların yeniden topluma kazandırılması ve istihdama katılmalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim, istihdam ve kendi işini kurma hibe desteği programlarının sürdürüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda 3 bin 498 eski hükümlüye İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını aktaran Gürlek, önümüzdeki dönemde desteklerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını ve ekonomik hayata katılmasını sağlayan kapsayıcı politikaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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