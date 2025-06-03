Eski Hükümlü ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin İstihdam Projeleri Başladı

Eski Hükümlü ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin İstihdam Projeleri Başladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski hükümlü ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı için yeni projelerin hayata geçtiğini duyurdu. Projeler arasında Destekli İstihdam Projesi ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski hükümlü ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı kapsamında 'Destekli İstihdam Projesi' ve 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' proje başvurularının başladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden eski hükümlü ve özel gereksinimli bireylerin istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Eski hükümlü vatandaşlarımız ve özel gereksinimli bireyler için tarihi bir adım daha atıyoruz. Serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik 'Destekli İstihdam Projesi' ile birlikte kendi işini kurma, işe yerleştirme ve uyum, destek teknolojileri mesleki eğitim, rehabilitasyon ve korumalı iş yeri projesi ile 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' proje başvuruları başladı" dedi.

'Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi' kapsamında 580 bin liraya kadar, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi kapsamında 435 bin liraya kadar, 'Korumalı İş Yeri Desteği' kapsamında ise 720 bin liraya kadar destek verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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