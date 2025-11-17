Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde partiye katıldı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Aslan, YRP'nin politikalarını benimsediğini belirtti ve teşkilat çalışmalarında aktif rol alacağını ifade etti.
Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan da kongrede YRP'ye katıldı.
MYK'YA DA SEÇİLDİ
RP Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan'a rozetini takarken, Aslan aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de seçildi. YRP rozeti takılan Mehmet Ali Aslan, partinin politikalarını benimsediğini vurgulayarak teşkilat çalışmalarına aktif destek sunacağını açıkladı.