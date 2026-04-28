Eski Güney Kore First Lady'sine 4 yıl hapis cezası

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, hakkında isse senedi fiyat manipülasyonu ve siyasi fonlar yasasını ihlal etme suçlamalarından aldığı beraat kararı bozularak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de mahkeme Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve siyasi fonlar yasasını ihlal etme suçlamalarından aklamış, savcılar ise karar itiraz etmişti. Temyiz mahkemesi, Keon Hee'nin düşük işlem hacmine sahip bir Kore hissesinin fiyatını birden fazla yatırımcıyla birlikte manipüle ettiğine karar vererek, alt mahkemenin Hee'nin bu suçlamadan beraat ettiren kararını bozdu. Hee, hisse senedi manipülasyonu ve rüşvet suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz mahkemesi, ayrıca Hee'nin seçim yasasını ihlal etmekten suçsuz olduğuna dair kararı da onayladı.

Ağustos ayından beri hapiste tutuklu bulunan Hee, tüm suçlamaları reddetti. Hee'nin avukatları, kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını bildirdi.

Rüşvet suçundan ceza almıştı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, Ocak ayındaki ilk kararda rüşvet suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer suçlamalardan aklanmıştı. Eski First Lady'nin "siyasi ayrıcalık" sağlamak karşılığında Birleşme Kilisesi yetkililerinden toplamda 80 milyon won değerindeki lüks bir markaya ait çok sayıda çanta ve elmas kolye kabul ettiği de tespit edilmişti. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Hee, nüfuzunu kullanarak rüşvet suçunu işledi. Hükümetin şeffaflığına olan kamu güvenini zedeledi ve ulusal meseleler konusunda kamuoyunda bölünmeye yol açtı" ifadeleri kullanılmıştı. Mahkeme eski liderin eşi Kim'e 12.8 milyon won (8 bin 990 ABD doları) para cezası ödemesine, rüşvet olarak aldığı elmas kolyeye de el konuşmasına karar vermişti. - SEUL

