Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a verilen 5 yıllık hapis cezası 7 yıla çıkarıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek dahil çeşitli suçlardan verilen 5 yıllık hapis cezası, üst mahkemede görülen temyiz davasında 7 yıla çıkarıldı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği başarısız sıkıyönetim nedeniyle yargılandığı davalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seul Yüksek Mahkemesi, Yoon'un sıkıyönetim girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek dahil çeşitli suçlardan aldığı 5 yıllık hapis cezasının yeniden ele alındığı temyiz duruşmasını gerçekleştirdi. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin itirazını haklı bulan mahkeme, Yoon'a daha önce verilen 5 yıllık hapis cezasını 7 yıla çıkardı.

10 yıl hapsi istenmişti

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, geçtiğimiz aralık ayında Yoon'un "adaleti engelleme" suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İddianamede, sıkıyönetim soruşturması kapsamında müfettişlerin kendisini tutuklamasını engellediği belirtilen Yoon, adaleti engellemekle suçlanmıştı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği iddia edilmişti.

5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, ocak ayında Yoon'u tutuklanmasını engellemek için Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisini harekete geçirmek, resmi belgeleri tahrif etmek, sıkıyönetim için gerekli olan ve resmi bir kabine toplantısında görüşülmesi gereken yasal süreci takip etmemek dahil çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. "Adaleti engelleme" davası, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava olurken, karara hem cezayı az bulan Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi hem de cezanın haksız olduğunu savunan Yoon itiraz etmişti.

Sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınmış ve tutuklanmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak "sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" öne sürmüştü. Yoon, "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı diğer sıkıyönetim davasında da ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı