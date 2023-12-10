Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş HEDEP'e başvurdu

Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (HEDEP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına başvuru yaptı.

Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden ( Hedep ) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına başvuru yaptı.

HDP eski milletvekili ve TBMM başkanvekilliği görevlerini de yapan eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, HEDEP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek müracaatını yaptı. Erdoğmuş müracaatını yaparken, Diyarbakır'a hizmet için bu başvuruyu yaptığını söyledi.

2015 yılında Diyarbakır İl Müftülüğü görevinden emekli olduktan sonra HDP Diyarbakır Milletvekili olan Nimetullah Erdoğmuş, TBMM başkanvekilliği görevini de yürüttü. - DİYARBAKIR