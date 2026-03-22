İzmir'deki eski DGM binalarının bağımlılıkla mücadele merkezi ile kampüse dönüştürülmesi planlanıyor

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının bağımlılıkla mücadele merkezi ile üniversite kampüsüne dönüştürülmesinin planlandığını bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmirli çocuklar ve gençler için sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında yatırımlar yaptıklarını belirterek, geçmişte Tekel fabrikası ile İzmir İktisat Kongresi binasının kente kazandırıldığını hatırlattı.

Daha önce kentteki eski DGM binalarının kullanımına ilişkin hukuki süreç yürüttüklerini aktaran İnan, söz konusu alanların Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezi ve üniversite kampüsüne dönüştürülmesinin planlandığını kaydetti.

Bergama ilçesine 1 milyar liralık millet bahçesi yatırımının tamamlanarak CHP'li Bergama Belediyesine devredildiğini ifade eden İnan, yerel yönetimlerin kentteki bazı taşınmazların korunması ve değerlendirilmesi konusunda yeterli hassasiyeti göstermediğini belirtti.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski DGM binalarındaki tahliye sürecine ilişkin tutumunu eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in mallarını gerçekten düşünüyorsan, Karşıyaka'yı borç batağına sürükleyip SGK borçlarına karşılık belediye mülklerini devretmenize engel olsaydın. Bugün borçlarınıza karşılık DGM binaları verilse saniye düşünmeden imza atacak olanlar, bugün çıkıp İzmirlilikten bahsetmesin. Tahliyelere engel olmak için gösterdiğiniz bu nafile çaba, İzmir'e değil sadece siyasi hırslarınıza hizmet ediyor. Elde kalan üç kuruşluk itibarınızı da İzmirli gençlerin hayrına yapacağımız projelere köstek olmak için harcamayın. Boşuna uğraşmayın, İzmirliler artık size inanmıyor."

Çeşme ilçesinde planlanan turizm projesine de değinen İnan, söz konusu yatırımın turizm faaliyetlerini yıl geneline yaymayı ve en az 100 bin genç için istihdam oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Projenin doğayla uyumlu altyapı, spor, sağlık ve agro-turizm alanlarını kapsayacağını belirten İnan, yerel yönetimlere destek çağrısında bulundu.