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Eski Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan için tören düzenlendi

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Eski Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan için TBMM'de tören düzenlendi. Törene siyasi liderler ve yakınları katıldı. Erkovan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Eski Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan için tören düzenlendi

ANKARA - Eski Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan için tören düzenlendi.

12., 15 ve 16. Dönem Ankara milletvekili ve 39. Hükümet Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan için TBMM Tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, yakınları ve ailesi katıldı.

Erkovan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra Erkovan için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Erkovan için Kocatepe Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Erkovan'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cebeci Asri Mezarlığı Politika Güncel Haberler

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