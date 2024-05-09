Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve birçok milletvekili katıldı. Cenaze yarın Denizli'de defnedilecek.
Vefat eden eski Devlet Bakanlarından 21. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Kocabatmaz'ın ailesinin yanı sıra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri, eski bakanlar İstemihan Talay ve Hikmet Sami Türk ile Meclis çalışanları katıldı.
Mehmet Kocabatmaz'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Cenaze töreni sırasında merhum Kocabatmaz'ın fotoğrafını torunu Mehmet Ege Kocabatmaz taşıdı.
Törenin ardından Kocabatmaz'ın ailesi, taziyeleri kabul etti.
Kocabatmaz'ın cenazesi, yarın Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta defnedilecek.