Eski CHP Milletvekili Ali Şeker saldırı sonrası açıklama yaptı

Toplu oy kullanımına engel olmak istediği için darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından sandık görevlilerine çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanımına engel olmak istediği için kalabalık bir grup tarafından darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Son saatler; oy kullanın. Sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz, son oy kullanılana ve yasalara uygun şekilde sayılıp tutanaklar imzalanana kadar sandıkları terk etmeyin. Ben iyiyim, merak etmeyin. Değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanıldığı tespiti yapan CHP'liler saldırıya uğramıştı. Darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 30 kişilik bir grubun linç girişiminde bulunduğunu belirterek, "Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım" demişti.

"SANDIK GÖREVLİLERİMİZ VE MÜŞAHİTLERİMİZ, SON OY KULLANILANA VE YASALARA UYGUN ŞEKİLDE SAYILIP TUTANAKLAR İMZALANANA KADAR SANDIKLARI TERK ETMEYİN"

Şeker, saldırının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Son saatler; oy kullanın. Sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz, son oy kullanılana ve yasalara uygun şekilde sayılıp tutanaklar imzalanana kadar sandıkları terk etmeyin. Ben iyiyim, merak etmeyin. Değiştireceğiz."