Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
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Volkan Konak'a "geberdi" diyen eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, CHP lideri Özgür Özel'i tehdit etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mehmetalioğlu, "Sana tokadı ben atacağım, bekle" ifadelerini kullandı.

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na tepkiler yükselmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmış, iki ayrı davada ise 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından Mehmetalioğlu Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitinglerde yaptığı konuşmada, Volkan Konak'ın vefat etmesinin ardından nefret söylemi paylaşımı yapan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na tepki göstermiş, "Buradan Kocaeli'ne vaiz olarak gönderilen o eski müftüye söylüyorum; biz her camide varız, terbiyesizlik yaparsan gelir orada ağzını yırtarız." demişti.

"SANA TOKADI BEN ATACAĞIM"

Özel'in bu sözlerine Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mehmetalioğlu paylaşımında, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bib görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle." ifadelerini kullandı.

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e tehdit: Sana tokadı ben atacağım

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Ağzına sağlık hocam, küçük enişteye haddini bildirmişsin, kapaklar on numara...

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Haber YorumlarıAydın şişman:

hangi dinin müftüsü bu İslam olamaz herhalde

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Haber YorumlarıSelim Demir:

ağzına vur hocam az konuşsun

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

din ve hocalık böyle ipten kazıktan kurtulmuş ahlaksızlara kalmışsa vah ki ne vah..!

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Haber Yorumlarıahmet izmir:

Posta güvercinin yumurtalarını kırsan da olur :D

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