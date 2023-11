Eski Belediye Başkanı Çakır, aday adaylığı başvurusu yaptı

2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı yapan Yüksel Çakır, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yeniden Erzincan Belediye Başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Eski Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, belediye başkanlığı aday adaylığı için AK Parti Erzincan İl Başkanlığına başvurusunu yaptı. Çakır, burada düzenlediği basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan dokuz yıl önce 2014 seçimleri sonrasında sizlere bana vermiş olduğunuz destek ve duymuş olduğunuz güven için teşekkür etmiş belediye başkanlığı görevini sizlerin oyları ile göreve seçilmiş olan Cemalettin Başsoy beyefendiye ve ekibine devretmiştim. Hayatıma kaldığım yerden, sizlerin arasında güzel Erzincan'ımızda devam ederek acılarımı da, mutluluklarımı da sizin acılarınızı da mutluluklarınızı da hep birlikte yaşadık. Böylece acılarımız azalırken, mutluluk ve huzurumuz da arttı. Günler aylar, yıllar geçtikçe resmi bir görevim olsa da, olmasa da beni hep bağrınıza bastınız. Bundan şahsım, ekibim ve beni bugünlere getiren büyüklerim ve ailem adına, bana bu fırsatı veren Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve son Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendi adına büyük bir onur ve gurur duydum. Bu ilgi alaka zamanla bir vazife, sorumluluk his ve duygusuna dönüştü. Şehrim ve hemşerilerimin lehine olan her şeye destek verirken, ülkem ve milletim adına olan her meselenin bir tarafında oldum. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde bu his ve duygu ile aylarca Erzincan'ımızın her karış toprağını dolaşıp, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, işçisinden memuruna, esnafından tüccarına toplumun tüm kesimleriyle el ele, yüz yüze, gönül gönüle biraya geldik. Bu karşılıklı duygular sonrasında şahsım ve arkadaşlarımı yaklaşmakta olan mahalli idareler seçimlerinde oluşmuş olan sıcak, yoğun ilgi ve alakaya karşılık vermeye ve sürecin içerisinde olmaya mecbur bıraktı. Bizlerin dışında bir gönül hareketine dönüşen bu ilgi ve alakayı karşılıksız bırakmamak, şahsımın nezdinde oluşan davete kulak vererek bugüne kadar bütün belediye başkanlarımızın yapmış oldukları güzel hizmet ve çalışmaları kaldığı yerden daha da ileriye taşımak, oluşmuş teveccüh ve güveni geçmişte olduğu gibi Erzincan Belediyesi ailesi, bütün kurum ve kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte Erzincan'ımıza seferber etmek için yeniden sahalara çıkıyoruz. Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın yine yeniden hep birlikte inanacak, birbirimize güvenecek hep birlikte başaracağız. Biz sizlere inandık ve güvendik, sizlerde bizlere inanın ve güvenin. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Çakır, konuşmasının ardından Merkez İlçe Başkanlığı'nı, İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı, Gençlik Kolları Başkanlığı'nı ve son olarak da AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'yi makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - ERZİNCAN