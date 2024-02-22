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Eski Başbakan Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbullu bu heyecanı arıyordu, hayırlı olsun

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İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda konuşan AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'u dinleyen eski Başbakan Tansu Çiller Kurum'a desteğini ilan etti. Çiller, "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor, İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini ilan etti. İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda konuşan Murat Kurum'u dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor, İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. İstanbul için hayırlı olsun." dedi.

TANSU ÇİLLER'DEN MURAT KURUM'A DESTEK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Kurum'u dinleyenler arasında eski Başbakan Tansu Çiller de vardı.

Eski Başbakan Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbullu bu heyecanı arıyordu, hayırlı olsun

"MURAT KURUM İSTANBUL'A BÜYÜK BİR HEYECANLA GELİYOR"

Programın ardından gazetecilere konuşan Tansu Çiller, Murat Kurum'a desteğini açıkça ilan etti. İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Çiller şunları söyledi: "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor. İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi.

"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Bence en önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a. Ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbul. İstihdam konusuna değindi. Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin ve kadınlarımızın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız istihdamı evladı ve eşi için ister ama kendisi için de ister. Burada ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bu beni heyecanlandırdı.

Eski Başbakan Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbullu bu heyecanı arıyordu, hayırlı olsun

"İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Umuyorum bu alanda belediyecilikle birleştirilerek bir demokratik açılım haline getirilebilir. Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Ekrem İmamoğlu Tansu Çiller Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Seko:

Şaşırdıkmı tabi ki hayır.....

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1
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Janoo Jsnoo:

Mafya kraliçesi yine sesizligini bozmustur

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2
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