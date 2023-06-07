Eski bakanlar, TBMM'de milletvekili yemini etti! 2 isim metni tekrar okudu
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14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen eski bakanlar, yeni Kabine'nin kurulmasının ardından bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer ile Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin yemin metinlerini iki kez okudu.
TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere saat 14.00'te toplandı. Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışırken, AK Partili Numan Kurtulmuş'un yeni Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.
Meclis Başkanı'nın seçiminden önce yemin etmeyen milletvekilleri ve bakanlar için yemin töreni başladı. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen 16 bakan, yeni Kabine'nin kurulmasının ardından bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. Bu isimler arasında Fuat Oktay, Nureddin Nebati, Mahmut Özer, Mehmet Muş, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Vahit Kirişçi, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Adil Karaismailoğlu ve Hulusi Akar da yer alıyor.