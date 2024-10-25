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Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu için Kayseri'nin İncesu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene devlet protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'nin İncesu ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu için valilik önünde tören düzenlendi. Törende, Türk bayrağına sarılı cenaze katafalka konuldu.

Biyografisinin okunması, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duanın ardından Çakmakoğlu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.

Buradaki törenin ardından İncesu ilçesine götürülen Çakmakoğlu'nun naaşı, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çakmakoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Politika

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