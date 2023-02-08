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Eski AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı

Politika Haberleri

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu, "Defol buradan, İngiliz uşağı" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti.

"DEFOL BURADAN"

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Reyhanlıoğlu, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada." ifadelerine yer verdi.

SAKİNLEŞTİREMEDİLER

O anlarda çevredekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar, Reyhanlıoğlu'nu sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Yorumlar (8)

Kadir ÖZTÜRK:

Yiyin birbirinizi.

Cevap Yaz 21 16 Yayından Kaldır
Shef :

Yanlışşşşş, hem de çok yanlış. siyasetçiler deprem bölgesini reklam malzemesi olarak görüyorlar fakat yine de kovmak ve hakaret etmek yakışmaz bu günde. Hele bir atlatalım bunu isterseniz yiyin birbirinizi ama bu günde değil.

Cevap Yaz 11 89 Yayından Kaldır
mukaddes yücel:

Yazıklar olsun ki bize sizin gibi zihniyeti milletin vekili yaptık

Cevap Yaz 39 213 Yayından Kaldır
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